Исследовательница советской и российской истории напомнила, как войну раскритиковал Дерипаска.

Операция ВСУ в Курской области России и принудительная эвакуация тысяч россиян может подвергнуть власть Путина серьезному испытанию. Прокремлевские военные блоггеры критикуют Минобороны РФ, и, по крайней мере, один олигарх Олег Дерипаска уже публично осудил войну. Об этом в колонке на The Wall Street Journal написала американская исследовательница советской и российской истории Эми Найт.

Автор напомнила, как Дерипаска раскритиковал расходы Кремля на оборону, назвал войну в Украине "безумной" и призвал к "немедленному, безоговорочному прекращению огня". По словам Найт, эти комментарии вызвали переполох в российских социальных сетях.

"Вероятно, он не говорил бы так откровенно, если бы с ним не были согласны другие представители деловой и политической элиты. Как заметил политолог Аббас Галлямов, "Дерипаска очень аналитический человек, поэтому, прежде чем говорить такие вещи, он всегда впитывает настроения других элит… Это голос не только Дерипаски", - передала автор. Видео дня

Она предположила, что в числе этой элиты может быть и помощник Путина Николай Патрушев.

"Обычные россияне, получающие постоянный поток пропаганды о защите от "злого" Запада, вряд ли будут протестовать. Но поддержка Путина среди элит, необходимая для его сохранения у власти, менее очевидна. Ему не следует полагать, что они всегда будут поддерживать войну, конца которой не видно", - резюмировала Найт.

Военная операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ контролируют более 1250 квадратных километров территории Курской области и 92 населенных пункта.

"Мы сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых "красных линий" в отношении России, которая царила в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под Суджей", - сказал он.

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