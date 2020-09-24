Оккупанты нарушают ряд международных документов о запрете использования такого оружия.

С 28 августа беспилотники СММ ОБСЕ фиксируют массовое минирование боевиками дорог на Донбассе.

Об этом говорится в свежем возведении штаба ООС.

Читайте такжеБоевики за сутки трижды нарушили объявленное перемирие: в штабе раскрыли детали

Беспилотники ОБСЕ 28 августа зафиксировали 10 противотанковых мин на западной окраине микрорайона Трудовские в Петровском районе Донецка, которые были установлены в два ряда и заблокировали дорогу, ведущую на запад к Марьинке.

1 сентября – 23 противотанковые мины поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта «Донецк».

4 и 7 сентября обнаружили 12 противотанковых мин на дороге к Веселой Горе Луганской области, а 13 сентября – еще 28 мин в западной полосе движения. Тогда же боевики заложили 14 мин недалеко от Саханки Донецкой области.

19 сентября члены патруля Миссии вновь заметили противопехотную мину (МОН-200) вблизи молодежного Луганской области.

В штабе отмечают, что таким образом оккупанты нарушают ряд международных документов относительно запрета использования такого оружия, в частности противопехотной мины.

«Кроме того, российско-оккупационные войска применяют и скрытые способы минирования территории, в частности противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа)», – отмечают в штабе.

Для доставки таких мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения такой мины составляет до 16 метров.

Перемирие на Донбассе: что было раньше

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская