Боевики минируют дороги на мирной территории Донбасса / REUTERS

Об этом говорится в свежем возведении штаба ООС.

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Беспилотники ОБСЕ 28 августа зафиксировали 10 противотанковых мин на западной окраине микрорайона Трудовские в Петровском районе Донецка, которые были установлены в два ряда и заблокировали дорогу, ведущую на запад к Марьинке.

1 сентября – 23 противотанковые мины поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта «Донецк».

4 и 7 сентября обнаружили 12 противотанковых мин на дороге к Веселой Горе Луганской области, а 13 сентября – еще 28 мин в западной полосе движения. Тогда же боевики заложили 14 мин недалеко от Саханки Донецкой области.

19 сентября члены патруля Миссии вновь заметили противопехотную мину (МОН-200) вблизи молодежного Луганской области.

В штабе отмечают, что таким образом оккупанты нарушают ряд международных документов относительно запрета использования такого оружия, в частности противопехотной мины.

«Кроме того, российско-оккупационные войска применяют и скрытые способы минирования территории, в частности противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа)», – отмечают в штабе.

Для доставки таких мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения такой мины составляет до 16 метров.

Перемирие на Донбассе: что было раньше

  • 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
  • 6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
  • 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.

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Автор: Яна Ставская