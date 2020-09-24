С 28 августа беспилотники СММ ОБСЕ фиксируют массовое минирование боевиками дорог на Донбассе.
Об этом говорится в свежем возведении штаба ООС.
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Беспилотники ОБСЕ 28 августа зафиксировали 10 противотанковых мин на западной окраине микрорайона Трудовские в Петровском районе Донецка, которые были установлены в два ряда и заблокировали дорогу, ведущую на запад к Марьинке.
1 сентября – 23 противотанковые мины поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта «Донецк».
4 и 7 сентября обнаружили 12 противотанковых мин на дороге к Веселой Горе Луганской области, а 13 сентября – еще 28 мин в западной полосе движения. Тогда же боевики заложили 14 мин недалеко от Саханки Донецкой области.
19 сентября члены патруля Миссии вновь заметили противопехотную мину (МОН-200) вблизи молодежного Луганской области.
В штабе отмечают, что таким образом оккупанты нарушают ряд международных документов относительно запрета использования такого оружия, в частности противопехотной мины.
«Кроме того, российско-оккупационные войска применяют и скрытые способы минирования территории, в частности противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа)», – отмечают в штабе.
Для доставки таких мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения такой мины составляет до 16 метров.
Перемирие на Донбассе: что было раньше
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
- 6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.
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