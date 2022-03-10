Есть информация о попадании бомбы в газопровод.

Российская авиация сегодня ночью снова бомбила жилые кварталы в Ахтырке на Сумщине.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Сумской областной государственной администрации - руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Ахтырка. Каждый раз больно говорить о ней. Российская авиация вновь бомбила жилые кварталы около половины первого ночи, 10 марта", - отметил он.

По словам Живицкого, есть информация о попадании бомбы в газопровод.

Как сообщал УНИАН, ранее россияне разрушили ТЭЦ в Ахтырке, из-за чего погибло пятеро сотрудников. В Ахтырке пока отсутствует отопление, частично - нет в домах воды и электроэнергии.

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