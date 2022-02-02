Осколок гранаты оккупантов попал в металлический жетон, который держал при себе военный.

Сегодня, 2 февраля, в половине девятого утра российско-оккупационные войска осуществили обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ.

"В результате атаки потерь среди личного состава нет. Отметим, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, который остановил осколок гранаты", - сообщили в ГПСУ.

Как отмечается, такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями международного гуманитарного права во время ведения боевых действий.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственное бюро расследований завершило расследование гибели трех военных Вооруженных сил Украины в Донецкой области: будут судить бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей.

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