Сегодня, 2 февраля, в половине девятого утра российско-оккупационные войска осуществили обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ.
"В результате атаки потерь среди личного состава нет. Отметим, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, который остановил осколок гранаты", - сообщили в ГПСУ.
Как отмечается, такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями международного гуманитарного права во время ведения боевых действий.
Как сообщал УНИАН, ранее Государственное бюро расследований завершило расследование гибели трех военных Вооруженных сил Украины в Донецкой области: будут судить бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей.