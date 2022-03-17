Сегодня из тяжелой артиллерии оккупанты совершили обстрел жилых домов.

Российские оккупанты обстреляли Новые Петровцы в Киевской области, в результате чего двухлетний ребенок погиб, четыре человека травмированы.

Как сообщает полиция Киевской области, сегодня из тяжелой артиллерии оккупанты совершили обстрел жилых домов в Вышгородском районе.

В результате обстрела разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома.

"Сейчас известно о гибели двухлетнего ребенка и многочисленных травмах у четырех человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают медики и полицейские, которые фиксируют последствия обстрела.

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