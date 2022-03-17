По словам источника, российские силы к востоку от Киева все еще находятся примерно в 30 километрах от центра города.

Российские силы все еще "в целом застряли" под Киевом и не "добились каких-либо значительных успехов" в направлении города с севера, северо-запада или востока от города.

Об этом заявил журналистам в среду высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает CNN.

По словам чиновника, российские силы к востоку от Киева все еще находятся примерно в 30 километрах от центра города.

"Суть в том, что они не добились заметного прогресса на востоке", — сказал чиновник.

Украина по-прежнему контролирует Бровары. Чернигов остается изолированным, но США видят, как украинцы "пытаются проложить пути сообщения на юг и с некоторым успехом", сказал чиновник.

По словам чиновника, "очевидного прогресса в Харькове или вокруг него" со стороны российских сил не наблюдается. Мариуполь также остается изолированным российскими войсками, добавил чиновник.

В Николаеве украинцы продолжают оборонять город. По словам чиновника, российские войска все еще находятся за пределами города "в основном к северо-востоку", примерно в 10–15 километрах.

Напомним, российские оккупанты взяли в плен волонтеров и работников мэрии Бучи. Ранее глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба отмечал, что Буча - среди самых опасных направлений Киевщины.

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