За последние две недели из опасных зон в Киевской области удалось эвакуировать более 70 тысяч человек.

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов отмечает, что российские оккупанты обстреляли село Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области в Ирпене продолжаются активные боевые действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Говоря о ситуации в Киевской области, Небытов, в частности, отметил, что люди, оказавшиеся в зонах оккупации, в зонах боевых действий, фактически оставались без света, газа, еды и воды.

"Более того, они страдали от издевательств оккупантов. Мы получали неоднократные факты о том, что людей расстреливают, есть избиения, есть мародерства, есть ограбления и другие издевательства", - подчеркнул он.

Говоря об эвакуации граждан, Небытов отметил, что за последние две недели из опасных зон удалось вывезти более 70 тыс. людей.

При этом, в Вышгородском районе во время эвакуации граждан погиб полицейский.

Небытов подчеркнул: "В Киевской области не останавливаются и обстрелы. Только вчера было обстреляно село Новые Петровцы - абсолютно мирное село, без каких-либо военных объектов. Попали в частные дома, в магазин. И в объекты социальной инфраструктуры".

Говоря о ситуации в Ирпене, Небытов сообщил: "Сейчас в Ирпене продолжаются активные боевые действия. Ведь противник, враг имел там определенные уже оборонительные позиции, которые соответствующим образом разрушены. Но перестройка своих войск, создание соответствующих ДРГ позволяют ему действовать коварно по всей территории Ирпеня. Поэтому мы и имеем проблемы расстрела журналистов, гражданских лицами, которые вдруг появляются или из лесополосы, или в других местах".

Кроме того, он отметил, что правоохранители не могут найти водителя, который в Ирпене перевозил иностранных журналистов, один из которых погиб.

"Машину мы нашли, осмотрели: никаких вещей там уже не осталось", - отметил он.

В то же время Небытов заверил, что "победный" настрой у российских солдат давно исчез. У них заканчиваются еда и вода. "Они очень деморализованы. Продвигаться желания нет. Потому что есть серьезный вооруженный ответ от Вооруженных сил Украины", - сказал он.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

В течение 16 марта были уничтожены командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа оккупанта.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов в армии оккупанта участвовать в войне на территории Украины.

Подступы к Киеву на надежном замке, российские оккупационные войска в столицу не пройдут, проинформировали в Сухопутных войсках Украины. Кроме того, боевой дух украинских защитников находится на высоком уровне.

Как отметил советник главы ОП Алексей Арестович, оккупанты и далее будут применять артиллерию и ракетные установки против украинцев.

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