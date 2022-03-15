По двум населенным пунктам Одесской области оккупанты нанесли удары, есть раненые.
Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
По его словам, утром по одному из населенных пунктов региона были нанесены ракетные удары вражеской авиацией и кораблями.
"Есть двое раненых", - сказал Марченко.
Также около 14:00 по другому населенному пункту был открыт огонь корабельной артиллерией – всего выпущено около 90 снарядов.
"Но наши воины достойно держат оборону. Хочу заверить, что за каждого нашего раненого враг несет куда большие потери", - сказал Марченко.
В социальных сетях сообщается, что три ракеты прилетели со стороны курортного поселка Затока Белгород-Днестровского района на территории Беляевской общины. Также очевидцы возмущены тем, что кто-то нарочито зафиксировал на видео полет снаряда и выложил его в интернет. Местные жители считают, что это было сделано с целью корректировки огня противника.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе на заправке задержали иностранца с гранатами.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украине нужно искать долгосрочные гарантии безопасности - Зеленский
- В Беларуси фиксируют новые перемещения войск ближе к Украине (фото)
- Оккупанты вертолетами разгромили строительную базу на Николаевщине