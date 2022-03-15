Враг открыл огонь с кораблей, всего выпущено около 90 снарядов.

По двум населенным пунктам Одесской области оккупанты нанесли удары, есть раненые.

Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, утром по одному из населенных пунктов региона были нанесены ракетные удары вражеской авиацией и кораблями.

"Есть двое раненых", - сказал Марченко.

Также около 14:00 по другому населенному пункту был открыт огонь корабельной артиллерией – всего выпущено около 90 снарядов.

"Но наши воины достойно держат оборону. Хочу заверить, что за каждого нашего раненого враг несет куда большие потери", - сказал Марченко.

В социальных сетях сообщается, что три ракеты прилетели со стороны курортного поселка Затока Белгород-Днестровского района на территории Беляевской общины. Также очевидцы возмущены тем, что кто-то нарочито зафиксировал на видео полет снаряда и выложил его в интернет. Местные жители считают, что это было сделано с целью корректировки огня противника.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе на заправке задержали иностранца с гранатами.

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