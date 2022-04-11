Сейчас все официальные документы оккупационных администраций в Крыму содержат формальное утверждение о добровольности такой командировки.

Оккупационная администрация Крыма собирается "мобилизовать" крымский медперсонал для работы в ОРДЛО.

Об этом сообщается на официальной странице Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"В представительство поступает информация о попытке оккупационных администраций привлечь граждан Украины в Крыму к различным формам участия в войне против собственного государства. В частности, развернулась кампания по привлечению врачей местных учреждений здравоохранения к работе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Мотивируя, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей значительная часть врачей была мобилизована для участия в войне против Украины, крымским врачам местные оккупационные администрации предлагают поехать на их место для работы в населенных пунктах временно оккупированной части Донбасса на время войны.

"Сейчас все официальные документы оккупационных администраций в Крыму содержат формальное утверждение о добровольности такого командировку, однако по сути своей соответствующие шаги носят характер скрытой мобилизации медицинского персонала для работы в районах приближенных к зоне активных боевых действий. Российская федерация понимает, что несет тяжелые потери в случае продолжения эскалации ситуации в зоне ООС и пытается в экстренном порядке обеспечить учреждения здравоохранения на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей квалифицированным персоналом для оказания медицинской помощи раненым российским солдатам", - отмечают в сообщении.

Учитывая, что граждане Украины с временно оккупированного Крыма, которые работают в учреждениях здравоохранения не проявляют желания участвовать в подобных шагах оккупационных администраций, существует угроза их принудительного привлечения к войне.

"Продолжаем следить за ситуацией и призываем граждан Украины во временно оккупированном Крыму, которые работают в учреждениях здравоохранения, ни в коем случае не соглашаться на любые, даже гуманитарные шаги, которые пытаются пропагандировать российские оккупационные администрации с целью обеспечения потребностей российской армии. Единственная их цель — втянуть вас в войну против собственного государства и использовать ваши знания и опыт на пользу армии государства-агрессора ради спасения российских солдат-оккупантов. Помните, участие в подобных действиях может нести угрозу вашей жизни и здоровью", - подытожили в заявлении.

Напомним, представитель президента Украины в Крыму дал совет принудительно "мобилизованным" крымчанам.

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