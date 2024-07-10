Исследователь Bellingcat создал 3D-модель вражеской ракеты.

Российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Киеву 8 июля, в частности, под удар попал в детскую больницу "Охматдет". Противники утверждают, что в больницу "влетела" якобы ракета американского производства, запущенная из украинской зенитной ракетной системы, однако аналитики версию россиян "разгромили".

В больницу попала российская крылатая ракета Х-101, к такому выводу пришел Bellingcat после того, как проанализировал сведения из открытых источников и создал 3D-модель вражеского вооружения, чтобы сравнить его с тем, которое попало на видео за несколько мгновений до удара по больнице.

"Слева - 3D-модель ракеты Х-101, созданная исследователем Bellingcat... Справа - скриншот ракеты, попавшей в "Охматдет". Обратите внимание на идентичные пропорции, а также на наличие реактивного двигателя в задней части ракеты и двух крыльев в средней части корпуса ракеты", - отмечается в материале.

Видео дня

Эксперт по ядерному оружию и ракетам из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (американский штат Калифорния) доктор Джеффри Льюис также полагает, что в здание "Охматдета" попала российская ракета Х-101. По его сведениям, об этом свидетельствует притупленный нос (верхняя часть), хорошо заметный турбовентиляторный двигатель - ТРДД-50А (задняя часть) и два относительно длинных крыла (средняя часть).

Россияне атаковали "Охматдет" - Киев сегодня остается в центре внимания

Россияне днем 8 июля совершили массированную ракетную атаку по территории Киева, под ударом оказались ряд районов. Одна из вражеских ракет попала в здание "Охматдета". Момент пролета ракеты к зданию попал на видео.

9 июля на месте "прилета" были завершены аварийно-спасательные работы. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал окончательное количество жертв и пострадавших в результате удара по "Охматдету". Глава МВД сообщил, что погибли два человека, и с травмами госпитализированы восемь детей.

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