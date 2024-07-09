Противники ранее всегда во время комбинированный ударов использовали дроны-камикадзе, отметил аналитик.

Смертоносный российский ракетный удар по Украине 8 июля имел ряд особенностей, в частности, враги применили крайне редкую ракету - 3М22 "Циркон".

Применение такого вооружения "может говорить о желании российских оккупантов с очень высокой вероятностью поразить некий объект", говорится в материале военно-политического обозревателя Александра Коваленко на Obozrevatel. Эксперт также обратил внимание на то, что во время атаки захватчики впервые с конца лета 2023 года применили больше крылатых ракет "Калибр", чем Х-555/101.

"Нельзя не отметить и того факта, что в ходе дневной атаки отсутствовала компонента дронов-камикадзе Shahed-136, хотя ранее они всегда сопровождали комбинированные ракетные удары", - добавил аналитик.

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Мощный ракетный удар по Украине - сегодня это стоит знать

Оккупанты 8 июля нанесли мощный ракетный удар по Украине - под ударом оказались, в том числе Киев, Кривой Рог и Днепр. В столице Украины враги попали в ряд объектов, в частности, в детскую больницу "Охматдет" и частную клинику. В результате вражеского удара есть десятки жертв и много разрушений.

Россияне запустили по Украине 38 ракет разного базирования - наземного, морского и воздушного, среди запущенного вооружения было 14 "Калибров", один "Циркон" и 13 крылатых ракет Х-101.

Украинские воины уничтожили 30 ракет противника. По сведениям Forbes, Россия потратила на вчерашнюю атаку около 200-250 миллионов долларов.

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