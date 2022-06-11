Закон об ограничении оборота лекарств, изготовленных в России и Беларуси, направлен на снижение уровня налогов, поступающих в бюджеты этих стран и фактически финансирующих войну.

Принят закон об ограничении или отмене регистрации на лекарственные средства, этапы выработки которых происходили в России или Беларуси, не повлечет дефицита препаратов в аптеках.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, информирует пресс-служба Минздрава.

"Закон об ограничении оборота лекарств, изготовленных в России и Беларуси, направлен на снижение уровня налогов, поступающих в бюджеты этих стран и фактически финансируют войну. То есть он в основном касается бизнеса и точно не призван снизить качество лечения и жизни украинских пациентов", — пояснил он.

Так, не будет ограничиваться оборот инновационных лекарственных средств и биоподобных препаратов, например, инсулина.

"Стоит отметить, что украинцы не получают препараты российского производства уже давно. Поэтому дефицита лекарств мы не ожидаем, даже наоборот: я уверен, что новое законодательство будет стимулировать украинских производителей к изготовлению новых препаратов. Относительно любых спекуляций и манипуляций, касающиеся оправдания наличии генетических лекарств, изготовленных в России, в украинских аптеках — то на них следует реагировать жестко", — отметил первый заместитель министра.

Кроме того, министерство вынесло критерии для отмены регистрации лекарств, изготовленных в России или Беларуси, на общественное обсуждение и готово работать со всеми замечаниями.

Напомним, в Херсонской области почти 90% аптек закрылись, цены на лекарства подскочили впятеро.

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