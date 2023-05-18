Украинцев предупредили, что вероятность новых атак остается высокой.

В течение этих суток российские захватчики совершили 36 ракетных, 23 авиационных и 30 ударов из реактивных систем залпового огня по территории Украины.

Как отметили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, Россия продолжает осуществлять обстрелы не только военных, но и гражданских объектов на украинской территории. В частности, в эти сутки россияне нанесли 36 ракетных и 23 авиационных ударов по Украине. Кроме того, оккупанты совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Видео дня

Обстрелы Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты из зенитно-ракетного комплекса С-300 попали в частный дом в Циркунах на Харьковщине. В результате ракетного обстрела погиб один человек, еще двое - получили ранения.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение этих суток украинские военные уничтожили 21 крылатую ракету и семь вражеских разведывательных беспилотников различного типа.

Утром в ряде областей прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что ПВО сбила над Киевом российские цели, однако в трех районах столицы упали обломки.

В Хмельницкой области сообщали о попадании в объект критической инфраструктуры, жители трех населенных пунктов остались без света.

В Одессе одна из ракет попала в объект промышленности, известно о гибели одного человека и двух раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: