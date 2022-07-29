Министр обратился к организации с призывом.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Организации объединенных наций с призывом проверить колонию в Еленовке, где сегодня в результате обстрела российских оккупантов погибли украинские военнопленные.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я призываю ООН, которая способствовала эвакуации украинских военнослужащих с Азовстали, решительно осудить Россию за обстрел Еленовской колонии и посетить место для установления всех фактов этого ужасного преступления", - говорится в сообщении министра.

Он также призвал МККК проверить всех украинских военнопленных.

Оленевский преступление: что известно об убийстве украинских военнопленных в колонии

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибель 50 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии.

В Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что жители оккупированной Еленовки информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Впоследствии была выдвинута версия, что здание колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, могли взорвать изнутри.

ГУР МО известило, что взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

"Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников", - отмечает ГУР МО.

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев" в Еленовке.

Вас также могут заинтересовать новости: