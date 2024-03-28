Сейчас ведутся тяжелые бои возле Новомихайловки

Российские оккупанты не могут захватить город Угледар Донецкой области, потому что он расположен на высоте. Поэтому враг пытается прорваться в направлении Курахово и зайти в тыл.

"Оккупанты хотят через Курахово зайти с тыла на Угледар. Окружать города, чтобы ВСУ отступали - стандартная тактика россиян. Все понимают ситуацию и делают все, чтобы не допустить этого окружения в будущем. На фронте есть достаточное количество ошибок. Думаю, этот болезненный опыт учтен на этом направлении, силы и средства будут вовремя применены, чтобы не допустить подобных сценариев", - рассказал военнослужащий ВСУ Михаил-Лука Кабусь ("Магнат") в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, сейчас ведутся тяжелые бои возле Новомихайловки. Туда россияне бросили больше всего сил, чтобы выровнять линию фронта. По его мнению, это выглядит пока как накопление резервов.

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"Пока мы не понимаем, в каком направлении будут двигаться россияне. Но сейчас единственным их вариантом является направление Курахово. То есть они хотят выровнять линию и пытаются продвигаться в сторону Георгиевки. Препятствием для них являются водоемы. Вообще сейчас им все трудно удается. То, что оккупанты называют продвижением, на самом деле является очень кровавым для них", - отметил военный.

Он добавил, что на этом участке фронта противник потерял много техники и личного состава. Именно поэтому масштабного прорыва здесь не ожидается.

"Но если враг применит достаточно резервов, как это было на Авдеевском направлении, то, возможно, для нас будут какие-то новые вызовы. Сейчас ситуация стабильная, насколько это возможно, с имеющимися средствами, которые есть у ВСУ", - подытожил Кабусь.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал утром Генштаб, в течение суток на линии огня произошло 60 боевых столкновений. Горячее всего было на Новопавловском направлении, где Силы обороны отбили 27 атак оккупантов.

Общие потери России в агрессивной войне против Украины достигли 439 970 человек.

В ВСУ рассказали, что оккупанты охотятся на боевых медиков. Все передовые стабилизационные и хирургические пункты являются приоритетными мишенями для врага.

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