Открыто окно возможностей для захода в Крым, подчеркнул военный эксперт.

Контрнаступление ВСУ продолжается, и для того, чтобы украинские военные зашли на территорию пока еще оккупированного россиянами Крыма, необходимо выполнить несколько условий.

Для захода на территорию полуострова, в частности, необходимо перерезать проложенный противником сухопутный коридор, рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире программы "Утро февраля".

"Основные силы брошены украинских войск... на выполение основной задачи на этот год - это выход на азовское побережье, пересечение сухопутного коридора и заход в Крым, потому что до сих пор у нас еще окно возможностей для захода в Крым открыто", - заявил он.

По словам Свитана, до сих пор возможен выход на Армянск со стороны Херсона после форсирования Днепра, но он однозначно должен идти в паре с пересечением вражеского сухопутного коридора.

"Не имеет смысла, допустим, форсировать Днепр и идти на Армянск, заходить в Крым, если у нас не будет перерезан сухопутный коридор. И еще одно - уничтожен Крымский мост. Вот только тогда Крым становится таким мешком оперативным, где уже намного проще будет уничтожать россиян и оттуда их выдавливать…", - подчеркнул собеседник.

Контрнаступление ВСУ 2023 - новости, которые стоит знать

Власти Украины в начале июня подтвердили, что наши бойцы начали двигаться вперед. Вооруженные силы Украины прогнали россиян с части юга и востока нашей земли.

В начале сентября командир добровольческого батальона "Крым" Иса Акаев заявил, что защитники украиского государства будут потихонечку заходить на территорию Крыма. По его прогнозу, что-то серьезное будет через два, максимум, три месяца.

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