Главарь оккупационной администрации полуострова утверждает, что беспилотник "посадили", и никто не пострадал.

Главарь оккупационной администрации захваченного РФ Крыма Сергей Аксенов утвеждает, что в ночь на вторник, 20 июня, в районе севера полуострова якобы "захватили беспилотник противника".

Дрон "подавили" и "посадили" средствами радиоэлектронной борьбы, похвастался гауляйтер в Telegram "подвигом" пособников оккупантов. По его словам, никто не пострадал, и разрушений нет.

"Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА…", - говорится в сообщении.

Пророссийский Telegram-канал "Крым 24" уже опубликовал фото якобы посаженного "вражеского беспилотника". В глаза сразу же бросается рисунок на хвосте дрона.

УНИАН решил его увеличить. После увеличения на фото можно лучше рассмотреть рисунок - там изображено украинский национальный символ - тризуб.

Возможно, враги сами же и дорисовали "украинский след".

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Россияне в 2014 году оккупировали Крым и превратили курортный полуостров в военную базу. После того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, в Крыму не раз звучали взрывы.

Враги жаловались на атаки дронами и ракетами. Напомним, в конце марта пособники россиян утверждали, что их флот атакован беспилотниками. В июне Сергею Аксенову "приснилась" ликвидация на полуострове баллистических ракет, которые якобы запустили из украинского оперативно-тактического комплекса "Гром-2".

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