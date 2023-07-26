Мужчина чудом выжил, получив легкие ранения живота.

Россияне из артиллерии обстреляли Антоновку в Херсонской области. Вражеский снаряд попал в дом пожилых супругов, в результате чего женщина погибла на месте от тяжелых ранений.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, вражеский удар произошел около 23:00 25 июля. "В позднее время, когда люди готовились ко сну, армия РФ укрыла их дом артиллерийским огнем. 72-летняя женщина получила слишком тяжелые ранения. Врачам, прибывшим на место трагедии, осталось лишь констатировать смерть...", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 74-летний мужчина уцелел чудом - у него диагностировали легкие ранения живота и оказали медицинскую помощь на месте.

В ОВА также опубликовали видео, на котором мужчина рассказал о страшном обстреле, который оборвал жизнь его жены.

Также на видео можно увидеть и последствия обстрела: разрушенную стену дома, выбитые окна и разрушения внутри дома.

Ситуация на Херсонщине

Российские террористы ежедневно обстреливают Херсонщину из разных типов вооружения. Из-за близости к линии фронта населенные пункты области подвергаются минометным и артиллерийским обстрелам. Также враг применяет авиацию и беспилотники для своих циничных атак.

В частности, за прошедшие сутки, 25 июля, россияне совершили 55 обстрелов области, выпустив 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, противотанковых ракетных комплексов и беспилотников.

Вражеские удары пришлись на жилые кварталы населенных пунктов области и территорию одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе.

Из-за российской агрессии за сутки в Херсонской области погибли два человека, еще трое - получили ранения.

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