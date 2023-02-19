Возмездие внезапно-поразительная штука, отметил советник мэра Мариуполя.

Во временно захваченном россиянами Донецке есть "прилеты" в важные объекты захватчиков.

Попали в российскую казарму, которая находится в центре города, а также в "прокуратуру", поделился в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

"...Типичное поведение пропагандистов. Вчера (18 февраля - Ред.) смаковать запуски "Калибров" (крылатые ракеты - Ред.) по мирным городам Украины, а уже через 15 часов скулить, что вдруг какая-то "бавовна" посетила российскую казарму в центре Донецка... Возмездие такая штука, внезапно-разительная", - отметил он.

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Война в Украине - последние новости, которые стоит знать

18 февраля утром россияне снова запустили ракеты по Украине. В Хмельницком прогремели взрывы, есть разрушения и пострадавшие. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что противник запустил из акватории Черного моря четыре "Калибра", две ракеты уничтожили наши защитники.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предупредил, что с 22 по 24 февраля есть большая вероятность обострения военной ситуации.

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