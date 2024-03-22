Кроме того, российский дрон попал в маршрутку, в результате чего ранены три человека.

В Семеновке Черниговской области, расположенной на границе с РФ, в результате авиаудара разрушен дом культуры. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Черниговской области.

Днем вражеская армия нанесла три удара КАБами по Семеновке Новгород-Северского района. "В результате атаки разрушениям подвергся дом культуры. Предварительно известно о раненом гражданском мужчине - он госпитализирован. Пострадавшая женщина от госпитализации отказалась", - отметили в полиции.

Кроме этого, есть повреждения в окрестных домах - повылетали окна, двери, частично разрушены крыши.

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Полицейские совместно с экстренными службами оказывают помощь пострадавшим мирным жителям.

Правоохранители документируют повреждения гражданской инфраструктуры и окружающих зданий, фиксируют последствия террора против мирных граждан.

В то же время по факту попадания российского дрона в маршрутку на пограничье Черниговщины и ранения трех человек, которое произошло сегодня, начато уголовное производство.

Как сообщили в прокуратуре Черниговской области, под процессуальным руководством Новгород-Северской окружной прокуратуры Черниговской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Вражеские обстрелы приграничья Черниговщины

22 марта около 13:45 вражеский дрон попал в маршрутку, которая ехала по Семеновской общине. В микроавтобусе находилось 9 гражданских лиц, трое из них получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

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