После значительных потерь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты снизили количество авиаударов КАБами.

После значительных потерь самолетов среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" относительно решений военного руководства.

Об этом заявил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. "Чуть ли не ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы!" - заявил он.

По словам командующего, враг продолжает атаковать наши позиции управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решается.

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Олещук отметил, что после значительных потерь - самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами. А самолетов ДРЛО до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокационной разведки.

"По нашим данным, среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" относительно решений военного руководства - посылать их в один конец. Такие разговоры, а возможно и саботаж, при выполнении задач оккупантами, будут только расти, когда Воздушные силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты неба от воздушных атак врага.

Сбивание российских самолетов в Украине

Эксперт по авиации Валерий Романенко заявил, что сбитие Силами обороны большого количества самолетов стало для РФ проблемой, но у них ситуация не критическая.По его словам, не только самолетов у врага достаточно, но и пилотов.

Он отметил, что в начале войны за штурвалами сидели подполковники, майоры и практически ниже капитана никого не было. Но теперь в "некрологах вечного полета" уже есть лейтенантские звания. Романенко отметил, что россияне приглашали и пенсионеров в "вагнеровские" группы. "Были такие специальные эскадрильи при действующих полках, где воевали собственно "вагнеровцы". Известны случаи сбития Су-25, Су-24 с отставными пилотами", - добавил он.

Романенко также отметил, что в РФ после уничтожения большого количества самолетов за последний месяц ситуация с пилотами тяжелая, но не критическая. "У них есть еще два полка на Дальнем Востоке - они представлены отдельными эскадрильями. Из отдаленных полков они могут менять летный состав", - сказал Романенко.

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