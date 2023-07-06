Общий залп "Калибров" мог достигать 36 единиц.

В ночь на 6 июля Россия задействовала во время массированной атаки по Украине по меньшей мере 6 ракетоносителей с общим залпом в 36 ракет. Три из которых надводные, еще три – подводные.

Как заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, "Калибры" способны преодолевать значительные расстояния, поэтому опасны для всей Украины.

"На вечер сконцентрировались 4 ракетоносителя, было очевидно, что враг готовится. Ночью враг увеличил количество ракетоносителей – на данном этапе и в течение ночной атаки было задействовано по меньшей мере 6 ракетоносителей - 3 надводных и 3 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" до 36 единиц", – отметила Гуменюк.

Комментируя атаку на Львов, Гуменюк добавила, что "Калибры" опасны для всех областей Украины, ведь способны преодолевать большие расстояния, а разрушительные последствия могут быть как от прямого попадания, так вследствие сбития ракеты.

"По опыту можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят сбития, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО, необходимо переходить в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы ни находились", – подчеркнула Гуменюк.

Ракетная атака на Украину 6 июля

В ночь на 6 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине. Враг совершил пуски ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Во Львове несколько раз раздавались взрывы. Впоследствии стало известно, что в жилой дом попали обломки российской ракеты. Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры.

В результате российского ракетного обстрела Львова поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах. Погибли четыре человека.

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