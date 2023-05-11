На закрытие всего неба от вражеских дронов и ракет "уйдут годы".

В Воздушных силах ВСУ объяснили, что разговоры о 90-100% сбитых вражеских целях касаются только определенных крылатых ракет и "Шахедов", которые могут сбивать имеющиеся средства ПВО.

Как рассказал в эфире телемарафона спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат, в этом плане относительно хорошо защищен Киев, однако прифронтовая зона ежедневно страдает от ударов российских С-300 и управляемых авиабомб.

"Противник также нередко использует ракеты Х-22, Х-31, "Искандер", "Оникс", и другие, против которых украинская ПВО сегодня не имеет достаточно эффективных средств поражения. Также мы пока не имеем средств, чтобы отогнать от своих границ российские самолеты, которые ежедневно применяют КАБы", - рассказал Игнат.

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Представитель Воздушных сил в очередной раз подчеркнул, что самым эффективным оружием в этом контексте остается истребитель F-16, тогда как на вооружении ПВО до сих пор остаются устаревшие С-300 и "БУКи".

В то же время на закрытие всего неба над Украиной "уйдут годы".

Возможности украинской ПВО - главное

Накануне The Washington Post написал, что сейчас Украина может сбивать 90-100% российских ракет, тогда как в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ удавалось перехватывать лишь половину вражеских целей.

Этот материал вышел на фоне подтвержденного сбития российского "Кинжала", который россияне называют "гиперзвуковым" оружием.

Тем не менее продолжаются дискуссии о возможной передаче Украине истребителей F-16, о которых Украина просит еще с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ. Президент Чехии Петр Павел, к примеру, считает такие поставки вполне реальными.

Кроме того, украинскую авиацию, Су-25, 11 мая 2023 года усилили дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow. Эти высокоточные ракеты, способные "обманывать" ПВО врага, в частности средства РЭБ.

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