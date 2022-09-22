Разрушения колосальные, пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью 22 сентября российские оккупанты массированно обстреляли Николаев.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Telegram.

"Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. Под удар попали различные районы города. Пострадали жилые дома и учреждения гражданской инфраструктуры", – написал он. Видео дня

Сенкевич отметил, что сейчас проводится обследование места обстрелов.

"Подробнее о последствиях напишу вам позже", – добавил мэр Николаева.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, первому массированному ракетному обстрелу Николаев подвергся около 00:15. Предварительно, россияне били из зенитно-ракетных системам С-300.

"В результате повреждены многоэтажные дома, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания. Также в 01:21 в результате ракетных обстрелов возник пожар складского помещения. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – сообщил он.

Обновлено. Позже Ким записал видеообращение, сообщив новые подробности обстрелов:

"Сегодня девять ракет С-300 прилетели по Николаеву, по центру, там две не разорвались, сейчас идем, проверим... Повредили немного воду, газ, но мы сейчас все отремонтируем. Также по Очакову, там есть вопросы. Но в целом хорошо, потому что нет жертв".

Напомним, утром 22 сентября российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, некоторые районы остались без света.

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