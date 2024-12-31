По словам отца Никиты Шаульского, его сын находился в плену с 19 апреля 2022 года.

Из российского плена 30 декабря вернулся нацгвардеец Никита Шаульский, чьи брат и бабушка погибли из-за ракетного удара по Кривому Рогу 21 сентября этого года. По словам отца Никиты Андрея Шаульского, вместе с женой он сейчас едет на встречу с сыном.

"Он позвонил, сказал, что он в Украине. Плакали, конечно, эмоции переполняли. Он говорил: "Папа, не плачь". Но это слезы радости. На Новый год такой подарок. Мы все три года имели такое предчувствие, что вот-вот", - отметил мужчина в комментарии "Суспільному".

Андрей Шаульский добавил, что его сын находился в плену с 19 апреля 2022 года.

По словам отца, о гибели брата Максима и бабушки Валентины Никита уже знает.

"Мы хотели сказать лично. Он просил телефон Максима и бабушки, но мы говорили, что связи нет из-за перебоев со светом. Но он прочитал все в интернете уже...", - подчеркнул Шаульский.

В "Суспільному" напомнили, что 12-летний Максим все время участвовал в акциях в поддержку военнопленных и очень ждал освобождения своего брата из российского плена.

Освобождение украинских защитников из плена

Как писал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия провели один из крупнейших обменов военнопленными. В частности удалось освободить 189 защитников. Среди освобожденных военных есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.

Также сообщалось, что из российского плена вернулись два журналиста. Отмечается, что удалось вернуть Романа Борща и Александра Гудилина.

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