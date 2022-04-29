Почти 400 детей получили ранения.

Российские военные убили 219 украинских детей. Невинные жертвы РФ гибнут от вражеских мин и снарядов, военные обстреливают машины с маленькими украинцами и не жалеют никого, кто попадается на их пути.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на утро 29 апреля 2022 года более 617 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 219 детей погибли и более 398 получили ранения различной степени тяжести. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 139, Киевской - 115, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В результате бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждены 1556 учреждений образования, 102 из них - разрушены полностью.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе простились с 3-месячной Кирой, ее мамой и бабушкой, они погибли в результате удара ракеты РФ.

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