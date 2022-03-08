Оккупант признал, что президент РФ Путин послал его в Украину как "пушечное мясо".

Украинские спецслужбы продолжают перехватывать телефонные разговоры оккупантов. На этот раз попался российский военный, который поговорил со своей девушкой.

По телефону он поздравил ее с 8 марта, а также рассказал о том, что приехал в Украину на войну. Девушка спросили, все ли вернуться домой в Россию живыми, на что солдат ответил: "Вот этого я гарантировать не могу".

"Я уже не знаю, нарушаю ли я закон или нет, но я отказался от выполнения обязанностей. Я собираюсь домой. Ну, я не собираюсь дальше идти как пушечное мясо, не собираюсь в этой роли быть. По нам пока решение принимается. Надеюсь, хотя бы в Россию доставят или Беларусь. Тут свои же издеваются. Принимают решения такие, что люди гибнут. Тут неразбериха, капец", - сказал оккупант.

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