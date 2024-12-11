Для положительных сдвигов на фронте эту систему надо изменить.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире "Эспрессо", что эффективная система управления временем имеет решающее значение в ситуации на линии фронта.

"Когда мы говорим об ОТГ "Донецк", то конечно, все видели заявления Юрия Бутусова, когда он приводил примеры недостаточно эффективного руководства и ручного управления обороной через головы командиров. Поэтому, вчерашнее заявление командира батальона "Волки Да Винчи" является достаточно серьезным и тревожным заявлением", - подчеркнул он.

По словам Згурца, важнее не количество личного состава и оружия, а именно умение оценивать ситуацию, ставить реальные задачи подразделениям и создавать линию обороны, которая соответствует потребностям того или иного участка. Эксперт отметил, что ситуация с ОТГ "Донецк" отражает негативные тенденции системы управления на отдельных участках фронта. Он добавил, что для положительных сдвигов на фронте эту систему надо изменить.

Видео дня

"Именно поэтому заявление командира батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова должно стать существенным толчком к изменениям. Поскольку недавно состоялась Ставка верховного главнокомандующего, по итогам которой президент Зеленский заявил, что они приняли ряд кадровых решений. Думаю, что отдельные лица не могут обеспечить масштабные изменения. Это должна быть постоянная работа с системой управления, которая по определенным участкам имеет существенные недостатки. Ситуация с ОТГ "Донецк" и является отражением всех негативных моментов, когда даже командиры вынуждены об этом говорить. Поэтому я вынужден поддерживать этот критический тон, потому что без медийного вмешательства иногда процесс происходит слишком медленно", - подытожил Згурец.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты имели продвижение сразу в семи населенных пунктах в Донецкой и Курской области, сообщают аналитики DeepState.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что российские захватчики в последнее время теряют преимущество в артиллерийских снарядах, но компенсируют это авиаударами и авиабомбами.

Украинские военные провели удачную контратаку на северо-восточном участке фронта относительно города Торецк Донецкой области, им удалось освободить несколько позиций.

Вас также могут заинтересовать новости: