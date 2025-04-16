Пока нет подтвержденных случаев оснащения этим чипом КАБов, которые россияне запустили по Украине.

Z-блогер Fighterbomber, близкий к Военно-воздушным силам РФ, заявил о появлении новой версии навигационного чипа "Комета". Следовательно, вражеские авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) якобы могут поражать цели с более высокой точностью.

Третья "Комета" на фронте

По его словам, Украина уже изучила старые версии Глонасс-чипа "Комета". Более того, ВСУ начали использовать средства для глушения планирующих бомб со старыми чипами. Бомбы падали в поле, не долетая до целей.

Впрочем, теперь российские планирующие бомбы якобы оснащены третьей версией "Кометы". Fighterbomber уверяет, что новые "Кометы" уже якобы пошли в бой.

"Пока что отзывы очень хорошие. Со всех направлений, где они летят второй день, отзывы примерно такие как на видео. И это замечательно", - заявил блогер, опубликовав ролик со взрывом, вероятно, планирующей бомбы с новой "Кометой".

В то же время он признал, что новая "Комета" будет жить не долго, а лишь до тех пор, пока ВСУ не изучат ее и не найдут средств противодействия. Впрочем, блогер оптимистично заявляет, что таких чипов можно изготавливать сотнями в день и "перемалывать границу Украины радикально". Он добавил:

"Действовать надо быстро, массово и разумно. Это в комплексе, конечно, очень сложно, но надо попробовать".

Что говорят в Украине

Специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в комментарии УНИАН подтвердил, что россияне имеют новую версию навигационного чипа "Комета". На сегодня эта информация скорее неофициальная.

"Россия действительно имеет 12-элементную антенну "Комета". То есть эта антенна усилена и больше защищает сигнал спутниковой навигации от нашего РЭБа. Это действительно так", - сказал он.

Эксперт добавил, что эта 12-элементная антенна встречается на "Шахедах", но не на всех, а только на тех, которые были сделаны в Ижевске и имеют максимальную российскую комплектацию. "Флэш" добавил:

"Россияне заявляют о том, что вскоре эта "Комета" будет установлена на всех КАБах. Но пока, на данный момент времени, я не имею подтверждения от всех структур, что такие КАБы были найдены. То есть я предполагаю, что они это сделают, но пока такого подтверждения нет".

Сбитие российских КАБов

Напомним, в феврале Вооруженные силы Украины подтвердили сбитие российского КАБа над Запорожьем. "По предварительным данным, речь идет об экспериментальном вооружении", - заявил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По словам военного аналитика Анатолия Храпчинского, украинские специалисты действительно нашли способ сбивать российские управляемые авиабомбы. Этому предшествовал длительный период поисков вариантов, ведь применение против бомб традиционных средств противовоздушной обороны признали неэффективным.

Вас также могут заинтересовать новости: