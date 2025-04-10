Оккупанты не пойдут на непосредственный штурм этих крупных городов, потому что увязнут в уличных боях на годы.

Российские захватчики могут продолжать ползучую оккупацию с целью подхода к таким крупным городам, как Сумы и Харьков, чтобы попытаться их окружить. Об этом военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что на весну и лето этого года российские захватчики планируют наступать, в том числе на Сумском и Харьковском направлениях.

"Вполне можно ожидать, что там могут произойти, хотя это не обязательно, но могут произойти самые большие попытки россиян продвинуться", - сказал Гетьман.

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Он обратил внимание на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что фактически весенне-летнее наступление россиян на Сумщину и Харьковщину уже началось, поскольку там увеличилось количество боевых столкновений и деятельность диверсионно-разведывательных групп.

"Это не такое наступление, как в начале полномасштабного вторжения, когда большие колонны, большая техника пытаются быстро продвинуться. Просто увеличилось давление на эти регионы", - сказал Гетьман.

Эксперт добавил, что, по словам россиян, эти наступательные действия запланированы почти до конца этого года - на полгода или на девять месяцев.

"Они не планировали каких-то мощных прорывов, быстрых. Они планировали увеличивать давление, и такую ползучую оккупацию. И они такую тактику будут, скорее всего, использовать", - отметил Гетьман.

Гетьман подчеркнул, что стратегия РФ - выйти к таким крупным городам, как Сумы и Харьков:

"Здесь не будет каких-то блицкригов, каких-то мощных ударов. Это будет увеличение давления, чтобы продавить наши оборонительные позиции и максимально близко продвинуться к Сумам и Харькову".

Он напомнил о планах РФ создать так называемые буферные зоны. В то же время, эксперт не считает, что россияне могут попытаться штурмовать непосредственно Сумы или Харьков, потому что "там в уличных боях можно на годы увязнуть".

"Но подойти вплотную... Могут попытаться полуокружить, или держать под артиллерийским, или даже минометным огнем, если подойти на 3-4 км... Вполне возможно, что такая задача у них стоит", - убежден Гетьман.

Он сказал, что ему мало верится, что оккупанты с военной точки зрения пойдут штурмовать непосредственно Харьков или Сумы, потому что "это не на месяцы, это на годы".

Наступление россиян - новости

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне уже фактически начали свое наступление на Сумщине и Харьковщине. Кроме того, он добавил, что среди планов врага - также создать буферную зону и в Черниговской области.

В то же время представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий отметил, что захватчики за прошедшие несколько недель усилили давление на Харьковском и Курском направлениях, в частности в приграничье Сумщины. В то же время, ситуация остается стабильной.

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