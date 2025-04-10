В случае успешного наступления РФ Путин может потребовать, чтобы Украина уступила часть Сумской области России в ходе будущих мирных переговоров, прогнозируют аналитики.

Российские войска продолжают продвигаться в районе границы Сумской области, хотя скорее всего, не смогут начать крупную наступательную операцию на Сумы в ближайшем будущем без получения значительного подкрепления, пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

При этом аналитики указывают, что российское военное командование лишь незначительно усиливает свою группировку сил в Курской области — что было бы ведущим индикатором для более крупной наступательной операции против Сумской области — и, похоже, готово перебросить небольшое количество войск из Сумской области. По их мнению, это говорит о том, что россияне считают, что могут достичь своих оперативных целей с силами, которые они уже собрали в Курской области.

"Российское военное командование, вероятно, пытается сформировать буферную зону вдоль международной границы в Сумской области, хотя российские командиры могут намереваться в будущем продвинуться дальше в Сумскую область и в направлении города Сумы", - предполагают аналитики.

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Как отмечают аналитики, российский лидер Владимир Путин, вероятно, намерен использовать буферную зону на севере Сумской области и наступление на город Сумы, чтобы оправдать расширение своих претензий на украинскую территорию:

"Путин намеревается использовать дальнейшие успехи в Сумской области и давление на город Сумы, чтобы потребовать, чтобы Украина уступила часть Сумской области России в ходе будущих мирных переговоров".

В то же время группировка российских войск в Курской области вряд ли будет достаточно боеспособной, чтобы захватить крупный украинский город, если только она не получит значительное подкрепление из другого прифронтового района — что маловероятно.

Вместо этого, предполагают в ISW, российские силы, вероятно, намерены создать буферную зону на севере Сумской области и продвинуться в пределах артиллерийского обстрела города Сумы, чтобы оказать давление на город и сделать его непригодным для проживания мирных жителей. Россияне также могут создать оборонительные позиции на севере Сумской области, а затем перебросить эти силы для усиления других наступлений в Украине.

"Хотя информационное и политическое давление, которое может создать наступление на город Сумы, может оказаться для Путина более заманчивым, чем продвижение в других прифронтовых районах", - подчеркивают аналитики.

Наступление России на Сумскую область

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне уже фактически начали свое наступление на Сумщине и Харьковщине. Кроме того, он добавил, что среди планов врага - также создать буферную зону и в Черниговской области.

В то же время спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой отметил, что пока о принципиальных изменениях на фронте речь не идет.

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров отмечал, что главная цель оккупантов на этом направлении - создать больше сложностей для ВСУ в Донецкой области.

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