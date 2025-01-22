С сентября Украина потеряла четыре крупных населенных пункта, подчеркнул эксперт.

Российская сторона не имеет понимания относительно того, как долго им будет удаваться наступать на фронте.

Об этом в эфире "24 Канала" заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Понимания у российской стороны нет сколько будет длиться то наступление. Скорее всего, они рассчитывают, что они ворвутся в украинскую оборону. Когда они упрутся и не будет ресурсов наступать, тогда будут выходить на трек мирных переговоров", - сказал он.

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Ступак добавил, что возможно РФ и не способна организовывать крупные наступательные кампании, однако она продолжает ежедневно захватывать украинские территории.

"Каждый день мы теряем наши территории, по 100-200 метров... Они делают микрооперации, микроинсульты для украинской армии. Эти микрокотлы. Посмотрите, что мы потеряли из более-менее крупного с сентября: Кураховка, Селидово, Угледар. В декабре это город Курахово. Сейчас у нас на грани, уже 95% города Торецк. Часов Яр мы потеряли под 70%. Да, возможно они не могут показывать свою эффективность, но они продвигаются", - добавил эксперт.

Ситуация на фронте - важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что Силам обороны удалось отбросить оккупантов в районе двух населенных пунктов. В то же время враг имел продвижение в Большой Новоселке, возле Воздвиженки, Славянки и Серебряного.

Между тем The New York Times пишет, что Северная Корея может отправить новую партию своих военных на помощь РФ уже в течение следующих двух месяцев.

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