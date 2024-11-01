Российские военные не останавливают наступление на Донбассе и пользуется ослаблением поддержки со стороны западных союзников Украины.

Российские войска набирают скорость в ходе своего наступления на востоке Украины. Только на прошлой неделе они захватили больше территории, чем в каком-либо месяце 2024 года — более 200 квадратных километров, пишет Bloomberg.

По информации издания, это усиливает давление, в частности, на европейских и американских союзников Украины с целью укрепления обороны. Журналисты заявляют, якобы 2/3 населения Украины считают необходимостью начать мирные переговоры с РФ:

"Согласно сентябрьскому опросу 2 016 человек, проведенному Центром Разумкова, что на 14 процентных пунктов больше, чем за тот же период прошлого года".

Россия с 6 августа захватила 1146 квадратных километров территории Украины, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года, по данным Bloomberg Intelligence, основанным на изменениях, зафиксированных сервисом DeepState. Российские военные оккупировали город Селидово и теперь их целями являются Покровск и Курахово — два важных логистических узла для обороны Украины в Донецкой области.

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СМИ со ссылкой на людей, близких к администрации президента Украины Владимира Зеленского, также пишет, что исход выборов в США, которые состоятся 5 ноября, могут заставить Украину принять вынужденный мир на невыгодных условиях или продолжать войну, но уже самостоятельно. Пока кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает наращивать преимущество на поле боя.

США сейчас же поглощены президентской предвыборной гонкой, а в ЕС обдумывают то, как на них может повлиять теоретическая победа Трампа, говорится в материале.

Другие новости о продвижении оккупантов на Донбассе

Ранее УНИАН сообщал, что NYT раскрыл причины стремительного продвижения россиян на Донбассе.

Кроме того, россияне захватили Селидово и еще два населенных пункта. Самыми горячими продолжают оставаться Покровское и Кураховское направления.

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