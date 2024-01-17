В районе Авдеевки враг пытается продвигаться с нового направления.

Российские оккупационные войска перешли в новое наступление под Авдеевкой и Бахмутом.

Эксперт BILD из анализа открытых данных Юлиан Репке заявляет, что примерно три недели с конца декабря РФ не проводила активных действий на востоке Украины. Сейчас захватчики снова пытаются атаковать.

По словам аналитика, судя по одному из видео, накануне под сенью метели колонна российских танков и БМП наступала на Авдеевку с северо-востока из-под Красногоровки. Россияне смогли дойти до оборонительной линии ВСУ вблизи Авдеевского карьера, но чем закончился бой не указывается.

Видео дня

Как известно, ранее оккупанты пытались взять Авдеевку с северо-запада в районе Степного, с юго-запада вблизи Северного и с юго-востока со стороны Донецка. Недавняя атака с северо-востока стала несколько новым направлением штурма.

"Под Бахмутом ВС РФ используют разрушенный город как исходную точку для продвижения на запад на позиции ВСУ. На днях в наступление там перешли российские танки и БМП. Несмотря на несколько уровней противодронной защиты, российскую бронетехнику уничтожили украинские беспилотники-камикадзе, атака была отбита", - добавляет Репке.

Война в Украине - новости с фронта

Военный эксперт, полковник запаса и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. считает, что война, которую Россия развязала против Украины, приобретает очертания войны четвертого поколения. На поле боя прежде всего работают беспилотные системы, разведка, используются средства высокоточного поражения. И когда эти факторы объединены в одну сеть, это является основой для получения преимущества на передовой.

Сейчас ситуация вокруг Авдеевки очень напряженная, но контролируемая. Российские оккупанты постоянно пытаются штурмовать и "движутся" на украинских военнослужащих.

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