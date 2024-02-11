По словам военного, ключевые цели россиян сейчас - захватить Купянск и Авдеевку.

Россия сосредоточилась на главной цели в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" - захватить Купянск, сообщил начальник пресс-службы этой группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Купянск для врага сейчас на нашем участке - это самая главная цель, поскольку это является одним из таких логистических хабов, который позволит им перебрасывать свои резервы железнодорожным путем, на базе также обычной любой урбанизированной местности можно разместить командные пункты, склады, можно разместить людей. То есть для них это остается приоритетной целью в полосе ответственности", - сказал Евлаш.

Он также добавил, что Украина на этом направлении возвела линию обороны и использует особенности местности в свою пользу.

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"Пройти наши минно-взрывные фортификационные заграждения врагу не удается уже достаточно длительное время. Мы помним, что враг начал свое наступление здесь еще с середины октября и он продолжается до сих пор. Но он не может длиться вечно. Конечно, что для этого врагу нужно очень много ресурсов", - заявил Евлаш.

По словам спикера, РФ имеет целью достичь хотя бы каких-то успехов до проведения президентских выборов в РФ. Именно для этого они применяют такие масштабные ресурсы по всей линии фронта. Их ключевые цели сейчас, по словам Евлаша, захватить Купянск и Авдеевку.

Российско-украинская война: последние новости

Ранее Евлаш сообщал, что Силы обороны Украины не фиксируют подготовки РФ для наступления на Харьков. Вместе с тем, украинская сторона продолжает здесь устанавливать фортификационные сооружения.

На Авдеевском направлении РФ пытается перерезать линию снабжения Сил обороны. Это может привести к значительному усложнению поставок и логистики для украинских подразделений в этом районе.

По мнению журналистов BILD, сейчас для Украины продолжается самый сложный период с конца битвы за Киев. По их словам, Путин готов идти к результату, несмотря на жертвы.

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