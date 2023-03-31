Владимир Зеленский заверил, что будет новый "Нюрнберг" в отношении рашистов.

Украинци выстоят в этой войне, наступит день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена.

"Главное слово сегодня - справедливость. Справедливость - для нашего государства, для всех наших людей, которые потеряли родных и близких, потеряли здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора оккупанта. Состоялись наши специальные мероприятия: в Буче – в годовщину освобождения города - и в Киеве. Саммит и переговоры, вторая конференция United for Justice - "Объединенные ради справедливости"... все это - чтобы ускорить, сделать более энергичной глобальную работу ради трибунала по агрессии России, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи. И они получат, стопроцентно. Мы это обеспечим. Найдем форматы, найдем инструменты", - заявил глава государства Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине в этом: каждому государству, каждому лидеру, каждой международной организации.

Видео дня

"Сегодня в нашем первом Бучанском саммите приняли участие представители почти 50-ти стран. И это только начало", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы выстоят в этой войне.

"Мы освободим нашу землю и всех наших людей от российской неволи, и будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена, будет новый "Нюрнберг" в отношении рашистов", - заявил он.

Бучанский саммит 31 апреля - детали

Сегодня состоялся Бучанский саммит по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие 47 государств и организаций

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, президент Зеленский подчеркнул, что за столом переговоров должны сидеть цивилизованные государства, но если россияне не выведут войска из Украины без боя, то с ними не о чем говорить.

Он также заявил, что заявляет, что Украина поддерживает свое видение о создании специального трибунала с целью наказания президента России Владимира Путина и его окружения за преступление агрессии, а не формат "гибридного трибунала".