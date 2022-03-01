Автопарк Сумской ОГА пополняется новым транспортом.

В Сумской области руководители госпредприятий и силы территориальной обороны захватили военную технику оккупантов.

Об этом в Телеграм сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

"Автопарк Сумской ОГА пополняется новым транспортом. Руководители одного из госпредприятий, подчиненных администрации, захватили вражескую технику голыми руками", – написал Живицкий.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что украинские военные подбили большую колонну военной техники российских оккупантов вблизи Херсона.

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