Захваченная техника оккупантов / фото t.me/Zhyvytskyy
В Сумской области руководители госпредприятий и силы территориальной обороны захватили военную технику оккупантов.
Об этом в Телеграм сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.
"Автопарк Сумской ОГА пополняется новым транспортом. Руководители одного из госпредприятий, подчиненных администрации, захватили вражескую технику голыми руками", – написал Живицкий.
Захваченная техника оккупантов / фото t.me/Zhyvytskyy
Ранее журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что украинские военные подбили большую колонну военной техники российских оккупантов вблизи Херсона.