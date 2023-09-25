Она свалилась на один из огородов в селе Кицканы.

На территории непризнанного Украиной Приднестровья (часть территорий Молдовы) в ночь на 25 сентября упали обломки советской ракеты С-300.

Речь идет об образце ракеты 1968 года, взрыв произошел в воздухе, уточнил сопредседатель Объединенной Контрольной Комиссии от Приднестровья Олег Беляков пропагандистским РИА Новости.

В рамках инцидента боевая часть ракеты упала на территории местного поселка Кицканы (по улице Юности). Боеприпас вошел в грунт, но не разорвался. По предварительны данным, никто не пострадал.

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Как заявил Беляков, взрыв произошел в 00:54 ночи. Часть ракеты нашли в огороде поселка. "В огороде лежит боевая часть ракеты С-300", - заявил Беляков.

На месте происшествия саперы установили по сохранившейся маркировке на обломках ракет, что боеголовка принадлежит к образцу 1968 года, указал Беляков.

Падение боевой части ракеты на Приднестровье собираются обсудить на ближайшем заседании Объединенной контрольной комиссии, уточнил сопредседатель непризнанного государства.

Ночью РФ атаковала воздушное пространство Украины ракетами

Напомним, что соседние с Украиной страны регулярно находят на своих территориях обломки неразорвавшихся ракет и снарядов после воздушных атак РФ по украинским территориям. В ночь на 25 сентября оккупанты атаковали Одесскую область дронами "Shahed-136/131", ракетами "Оникс", а также ракетами "Калибр".

В Воздушных силах ВСУ утром прокомментировали, что это была комбинированная атака РФ по югу Украины. Среди главных последствий ночного удара - разрушение знакового для Одессы отеля, расположенного на территории морского вокзала Одесского торгового порта.

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