Впрочем, в последние недели импульс российского наступления остановился.

Российские войска массово стягивают в Покровск - базу материально-технического обеспечения украинских сил и важный транспортный узел. На этом направлении несколько месяцев подряд не утихают жесткие бои.

Как говорится в репортаже The Guardian, над головами оккупантов стаями кружат украинские дроны, в том числе и ударные. Журналисты стали свидетелями, как один из дронов-камикадзе атаковал россиян на кладбище в разрушенном селе Михайловка.

Один россиянин выжил, но получил ранение левой ноги. Оккупант пытался оказать себе первую медицинскую помощь, но шансов на жизнь у него минимум.

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"Он точно умрет. Враг не беспокоится об эвакуации раненых", - сказал украинский майор Александр Фанагей.

В конце прошлого месяца оккупанты захватили шахту неподалеку от Михайловки. Их мини-продвижение было частью широкомасштабного российского наступления, которое началось с захвата Авдеевки. Его цель: расширить узкий выступ вглубь территории Украины и захватить город Покровск.

Покровск - база материально-технического обеспечения и основной транспортный узел ВСУ. Здесь пересекаются многочисленные автомобильные и железнодорожные линии. Без него Киеву будет трудно перебрасывать войска, продовольствие и боеприпасы на другие части растянутой линии фронта - например, в Торецк и Курахово. Судьба города связана с судьбой Донецкой области в целом.

Назревает кровавая битва

Российские войска уже на подступах к городу, на прошлой неделе вражеские самолеты уничтожили мосты в городе и вокруг него, подготовив основу для будущей фронтальной атаки. Украинцы строят альтернативный грунтовой маршрут в сторону Мирнограда.

Россияне давят с двух сторон. Они оккупировали город Новогродовка с населением 18 000 человек на прошлой неделе, казалось бы, без особого боя. Российские войска также продвигаются с юго-востока и со стороны Украинского. За клочком леса и железнодорожным путем от Михайловки находится подконтрольный украинцам город Селидово.

Ползучий прогресс Кремля имеет значительную человеческую цену. Фанагей, командир артиллерии 15-й бригады Национальной гвардии, показал журналистам фронт в деталях. Приблизив изображение с дрона, он шестерых мертвых россиян. Другой солдат, раздутый и без головы, лежал в нескольких метрах.

"Это село для них - кладбище", - сказал майор.

В противотанковом рву было еще с десяток тел. Вокруг них были реквизиты войны: пулемет, каски, провиант.

"За последние две недели импульс России почти остановился. Мы замедлили их продвижение. Они движутся вперед, но с меньшим потенциалом", - сказал Фанагей.

Его комментарии подтверждают - по крайней мере на этом участке - заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что наступление России на Покровск ослабло. В августе Сырский совершил внезапное нападение на Курскую область России. Это помогло снять давление на другие участки линии фронта, в частности Запорожскую область и соседний Херсон. По словам майора, Москва стянула лишь "немного войск" из района Покровска и добавил, что "у них огромный набор сил"

Россияне изменили тактику. Сегодня они редко используют бронетехнику на поле боя, насыщенном дронами. Вместо этого небольшие группы из 10 до 15 солдат прокрадываются вперед пешком днем и ночью, используя различные пути. Если их не заметить, они пытаются проникнуть на украинские линии, встретившись большой группой.

"С россиянами дело в количестве, а не в качестве. Мы видим столько "мясных атак", - сказал Фанагей.

Две недели назад россияне направили в Михайловку механизированную колонну в составе советского танка Т-72 и двух БМП. Украинские военные открыли огонь. Экипаж танка - механик-водитель, наводчик и механик - выскочил с заставой и спрятался в кустарниках. Их добил дрон. Украинцы затрофеили танк.

"Давно мы не получали от врага исправную вооруженную технику", - рассказал заместитель майора Станислав.

По его словам, Россия способна наступать, потому что ее армия намного больше.

"У нас не хватает боеприпасов. За каждый наш снаряд они выстреливают семь. Или больше. Нам не хватает пехоты. Ситуация немного лучше, чем полгода назад (когда Конгресс США заблокировал поставки оружия - УНИАН). Но в таком темпе борьбы этого недостаточно. Россия большая страна. У нее есть деньги и ресурсы. Она финансирует свою армию нефтью и газом", - сказал Станислав.

Битва за Покровск, скорее всего, станет кульминацией военной кампании Москвы в этом году. Политическая и стратегическая цель Владимира Путина - захватить всю Донецкую область, а также три другие украинские области, которые он аннексировал в 2022 году. Станислав сказал, что взять Покровск россиянам будет нелегко. "Мы можем удержать его", - сказал он.

Если оккупанты займут город, они будут в нескольких минутах езды от административных границ области и дороги на Днепр. Из Покровска они могли бы перерезать цепь украинских гарнизонных городов на север: Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.

Если США и партнеры позволили бы глубокие удары по России, Украина могла бы поразить хранилища вооружения и аэродромы, которые используют оккупанты в своем жестоком наступлении на восток Украины.

"Это усложнит материально-техническое обеспечение противника. Им придется все перенести на 250-300 км от линии фронта. Если бы мы получили зеленый свет раньше, наша военная ситуация была бы другой. Не было бы наступления на Покровск, - заявил Виталий Миловидов, пресс-офицер 15-й бригады.

Фанагей сказал, что он оптимистично настроен относительно победы Украины в войне, несмотря на размер своего соперника.

"У нас три года войны. Если мы получим достаточно оружия, победа абсолютно возможна", - сказал Фанагей, отметив, что Путин врет насчет ядерной войны.

Майор отметил, что не испытывал угрызений совести за то, что убивал захватчиков. "Если они не погибнут, вместо них погибнет наша пехота. Я никогда не думал, что буду рад кого-то убить, но я их ненавижу", - сказал он.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, вчера российские оккупанты перебили водоснабжение Покровска в Донецкой области и разрушили мост, соединявший город с Мирноградом.

В Покровской громаде пробурены скважины для обеспечения населения водой.

Информируя о ситуации на Покровском направлении офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что оккупанты не прекращают попыток прорвать линию обороны украинских защитников на Покровском направлении.

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