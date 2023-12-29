Вопрос относительно отсутствия пусков КРМБ "Калибр" пока остается без ответа, акцентировал обозореватель.

Нанося удар 29 декабря, российские войска делали ставку на разношерстность номенклатуры ракетного вооружения и массовость, прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Комбинированный удар с первой волной из Shahed-131/136 и последующей с применением разношерстной номенклатуры ракетного вооружения, призванный упростить задачу с прорывом эшелонированной ПВО большим количеством целей. Очевидно, что именно на разношерстность и массовость делалась в этот раз ставка российскими оккупационными войсками", - отметил эксперт.

При этом он указал на ряд важных моментов:

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"Ракеты Х-101/555, накопление которых весьма терпеливо проходило последние 3 месяца, стали основной ракетной компонентой в ходе удара. Кроме того, уже очень давно российские войска не использовали такое количество Ту-95МС в ходе пусков - 18 бортов. Вопрос относительно отсутствия пусков КРМБ "Калибр" пока остаётся без ответа. Почему Россия их вообще, даже ограниченно, не применяет с 25 сентября, при том, что производство не заморожено?".

Удар РФ 29 декабря - прогноз Умерова

Как писал УНИАН, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у России есть достаточные запасы различных типов ракет, чтобы продолжать террор против мирных городов и гражданского населения Украины:

"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки".

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