Продолжение существующей политики мобилизации может привести к поражению, заявил военный.

В ряды украинского войска необходимо привлекать молодежь, 27 лет - это "абсолютно неадекватный" возраст призыва, заявил экс-командир полка "Азов".

"Воевать должны молодые. Если проанализировать опыт войн прошлого столетия, эта истина станет всем понятной. И речь здесь в первую очередь о сознательном выборе молодежи брать ответственность за свою страну", - написал майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале.

Жорин говорит, что молодежь имеет лучшую физическую подготовку и креативное мышление, а также способна быстрее принимать решения. Он объясняет успех "Азова" в 2014 году тем, что большинство добровольцев были молодыми.

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"27 лет - это абсолютно неадекватный возраст призыва, и это нужно менять. Привлекать молодежь, которая после войны будет иметь достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя руководство государством", - предлагает он.

По мнению военного, продолжение существующей политики мобилизации грозит и физическим, и ментальным поражением в войне. "Когда для значительной части целого поколения война останется чем-то посторонним, что не будет влиять на формирование их личности", - считает Жорин.

Мобилизация молодежи: что известно

Напомним, в мае Верховная Рада Украины приняла Закон об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Вопрос снижения призывного возраста сейчас активно обсуждается в обществе. На днях сенатор Линдси Грэм заявил, что украинская армия нуждается в большем количестве людей. "Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить не только в 25 или 27 лет", - сказал он.

В то же время The New York Times предупреждал об опасности снижения призывного возраста для будущего страны - это приведет к сокращению рождаемости и поставит под угрозу безопасность и экономику Украины.

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