Это одно из главного, о чем будет идти речь в законопроекте о мобилизации.

Главное, что должно быть в законопроекте о мобилизации - призыв молодежи, а не дядек 40-50 лет, пояснил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины, народный депутат Роман Костенко.

По его словам, в нем должны прописать нормальную мотивацию для действующих и будущих военных, чтобы они имели желание защищать государство. Речь идет как о финансовой составляющей, так и о надлежащей подготовке бойцов, ветеранской политике в отношении их и так далее, акцентировал Костенко 24 Каналу.

Политик уточнил, что "обратить внимание на молодежь" - это не о том, чтобы просто забирать молодых ребят бусами.

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"Мы должны обратить внимание на нашу молодежь. Это не о том, что мы должны их брать и забрасывать в бусы - мы должны мотивировать идти их в армию", - считает он.

Романко уточнил, в чем проблема 40-50-летних дядек в войске. "Когда мы говорим об асимметричной войне, о войне современных технологий, очень сложно людям, которым уже далеко за 40, а то и за 50 лет, использовать эти технологии", - сказал Костенко.

Проблема старых дядек в армии - эксперт раскрыл проблематику

По мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павла Лакийчука, сейчас армия Украины действительно сталкивается с феноменом "старых дядек" в армии. Здоровые и молодые ребята не хотят служить - они заполонили страны ЕС, на это даже обращают внимание сами европейцы, уточнил он.

"В Украине воюют дядки на фронте. Основную массу составляют 40-45-летние старые дядьки, инвалиды уже. Почему? Потому что молодежь не может быть призвана в армию", - сказал Лакийчук.

В этом контексте Украина не справилась с задачей мотивировать украинцев в армию, считает он. Сейчас ребята до 24 лет - только призывники, а не военнообязанные, и в этом тоже заключается проблема, ведь они "никому ничего не должны", указал руководитель Центра.

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