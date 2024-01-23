В некоторых крупных городах обещают "поощрительные" выплаты для тех, кто все же решит присоединиться к Силам обороны.

Если сравнить с первыми днями широкомасштабной агрессии России, сейчас добровольцев стало меньше. В то же время работа над усилением мотивации присоединяться к обороне страны сейчас ведется на разных направлениях, в том числе и на уровне местной власти. В частности, в некоторых крупных городах начали обещать "поощрительные" выплаты для тех, кто все же решит присоединиться к Силам обороны

Издание Армияinform рассказало, где уже пообещали выделить такие средства, кто их сможет получить и поможет ли это усилить мобилизацию.

Одесса

Решение о "поощрительных" выплатах было принято горсоветом Одессы еще в прошлом году 29 ноября. Местные депутаты решили, что каждый призванный в ряды ВСУ должен получить 20 тысяч гривен. Уже 17 января 2024 года на внеочередной сессии к мобилизованным они добавили и тех, кто подписал контракт с Вооруженными Силами Украины, начиная с 1 января 2024 года.

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В то же время порядок предоставления материальной помощи еще находится в процессе разработки.

Городской голова Одессы Олег Труханов говорит, что в будущем мобилизованный или контрактник должен принести необходимые документы сразу в ТЦК. После того, как такое лицо зачислят в воинскую часть, то оно автоматически получит выплаты на свой счет.

Киев

За соответствующее решение о материальном поощрении мобилизованных Киевсовет проголосовал 7 декабря 2023 года.

Местные депутаты решили, что все киевляне, которые мобилизовались с 1 декабря 2023-го, будут получать из столичного бюджета единовременную помощь в размере 30 тысяч гривен.

Как сообщил Армияinform депутат Киевсовета, офицер ВСУ Вадим Васильчук, 18 января местные власти добавили к мобилизованным и тем, кто подпишет контракт на прохождение военной службы. Сейчас, добавил он, такие выплаты в Киеве еще не проводят из-за несовершенства механизма таких выплат.

Львов

Решение о материальной поддержке граждан, решивших стать в ряды Сил обороны также принял исполком Львовского горсовета 12 января этого года. Добровольцам решили выплачивать 50 тысяч гривен. Однако такую сумму планируют предоставлять не всем, а только тем, кто состоит на воинском учете на территории Львовской городской территориальной общины и согласится подписать контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

Богодухов

Также поддержку мобилизованным обещают в небольших городах. Город Богодухов на Харьковщине обещает жителям, которые пойдут в войска, выплатить 50 тысяч гривен. Как сообщил городской голова общины Владимир Белый, это будет касаться как мобилизованных, так и контрактников. Человеку надо будет предоставить подтверждение, что он пошел служить, после чего эти деньги он получит на банковскую карточку.

Как поощрительные выплаты повлияют на мобилизацию

В то же время, как отмечает Армияinform, утверждать, что поощрительные выплаты станут весомым фактором в активизации мобилизационной кампании нельзя. Во-первых, далеко не все общины и города Украины приняли подобные решения. Во-вторых, эти средства лучше назвать определенным бонусом для будущих военных, чем полноценным фактором.

К тому же, отмечает издание, в армии и так неплохо платят - если средняя зарплата в Украине сейчас около 20 тысяч, то на передовой она в пять раз выше.

Необходимость мобилизации

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине необходима, в первую очередь, для того, чтобы была справедливость: чтобы люди, которые с первого дня находятся на войне против РФ, могли отдохнуть. Воины, которые были на фронте в самые мощные и сложные времена, заслуживают справедливости, - на то, чтобы их кто-то заменил,

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