На данный момент ряды военных пополняются через поиск конкретных специалистов, а не через призыв всех подряд.

На данный момент в Украине мобилизуют не всех подряд, а конкретных специалистов.

Об этом Голосу Америки рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, сейчас нет потребности в наращивании количества личного состава. При этом ряды военных пополняются через поиск конкретных специалистов.

"То есть не общего столько и столько там нужно, потому что достаточно много уже мобилизовали в ряды ВСУ - и не только ВСУ. Сейчас конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтишники, связисты, артиллеристы, и так далее", - пояснил он.

Министр пояснил, что задания по мобилизации определяются Генштабом. "Они (Генштаб - УНИАН) оценивают то или иное количество сил и средств, которое нужно в тот или иной момент ведения боевых действий, а также оценивают потери. Давайте будем реалистами - потери у нас тоже есть, и раненые, и, к сожалению, убитые", - сказал Резников.

Как сообщал УНИАН, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. Таким образом, военное положение будет действовать почти до зимы.

Напомним, что на период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. устанавливается комендантский час.

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