По его словам, в ответ на это россияне уничтожат ракетой некий украинский трансформатор.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин разозлился из-за удара по Чонгарскому мосту. По его словам, "красных линий" в России больше нет.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он разъярен, что ВСУ бьют по стратегическим объектам, а российские террористы атакуют ракетами "придомовые трансформаторы, не нанося противнику вреда".

"Почему у противника есть возможность наносить удары по российской (временно оккупированной - УНИАН) территории? Потому что в руководстве Минобороны никого не интересует победа. Всех интересует только одно - возможность сохранения своей должности как можно дольше, чтобы не было ответственности за то, что они сделали во время сво (так в РФ называют войну - УНИАН)", - заявил Пригожин, комментируя удары по Чонгарскому мосту.

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По его словам, Россия не сможет равноценно ответить на эту атаку, а отчитается об "уничтожении трансформаторной подстанции, которая была центром принятия решений электриков".

"А чтобы вам было спокойнее жить, завтра вам расскажут историю о тысяче "Леопардов", которые уничтожили, но их никто не видел", - иронично добавил Пригожин.

Чонгарский мост "устал"

Сегодня утром прогремели взрывы в районе Чонгарского моста. Оккупанты обвинили в ударе украинскую армию, заявив, что они использовали для этого Storm Shadow.

В результате атаки повреждены дорожное покрытие автомоста, люди не пострадали. В то же время гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что этот удар "ничего не решает".

Также он начал угрожать "очень серьезный ответ" Одесской области и Молдове.

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