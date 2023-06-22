Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин разозлился из-за удара по Чонгарскому мосту. По его словам, "красных линий" в России больше нет.
Как сообщает пресс-служба Пригожина, он разъярен, что ВСУ бьют по стратегическим объектам, а российские террористы атакуют ракетами "придомовые трансформаторы, не нанося противнику вреда".
"Почему у противника есть возможность наносить удары по российской (временно оккупированной - УНИАН) территории? Потому что в руководстве Минобороны никого не интересует победа. Всех интересует только одно - возможность сохранения своей должности как можно дольше, чтобы не было ответственности за то, что они сделали во время сво (так в РФ называют войну - УНИАН)", - заявил Пригожин, комментируя удары по Чонгарскому мосту.
По его словам, Россия не сможет равноценно ответить на эту атаку, а отчитается об "уничтожении трансформаторной подстанции, которая была центром принятия решений электриков".
"А чтобы вам было спокойнее жить, завтра вам расскажут историю о тысяче "Леопардов", которые уничтожили, но их никто не видел", - иронично добавил Пригожин.
Чонгарский мост "устал"
Сегодня утром прогремели взрывы в районе Чонгарского моста. Оккупанты обвинили в ударе украинскую армию, заявив, что они использовали для этого Storm Shadow.
В результате атаки повреждены дорожное покрытие автомоста, люди не пострадали. В то же время гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что этот удар "ничего не решает".
Также он начал угрожать "очень серьезный ответ" Одесской области и Молдове.