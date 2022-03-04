Городской голова Херсона, который фактически захвачен российскими оккупантами, Игорь Колыхаев, предупредил, что местные мародеры могут растащить все запасы продовольствия.
Об этом он написал у себя в Facebook.
В связи с этим чиновник обратился к владельцам супермаркетов и крупных магазинов:
"Город готов взять на себя контроль за раздачей вашей оставшейся продукции. Мы гарантируем, что она попадёт туда, где её сейчас очень ждут – в больницы, детские дома, пенсионерам, нуждающимся, многодетным семьям, социальным категориям и т.д. Мы сделаем это организованно и ответственно, в этом можете не сомневаться".
Также мэр признался, что ему стыдно за некоторых горожан, которые грабят магазины, супермаркеты и ТРЦ.
"Мне некогда читать морали. Да и бесполезно это. Если в своём возрасте вы не поняли главного, что красть У СВОИХ НЕЛЬЗЯ, мне с вами не о чем разговаривать. Бог вам судья. Остальным горожанам спасибо огромное и низкий поклон. Просто за то, что даже в такой нечеловечески тяжёлой ситуации вы остаётесь Людьми! Контакт для координации раздачи продукции со складов – депутат Херсонского городского совета, друг Херсона Илья Карамаликов. Берегите в себе людей", - резюмировал он.
Напомним, 3 марта в Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Суспільне мовлення. Херсон". В частности, россияне хотят дезориентировать украинцев, посеять панику, сломить граждан и склонить украинские войска к сдаче, распространяя дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".
Также известно, что оккупанты не дают возможности сделать "зеленый коридор" - в городе назревает гуманитарная катастрофа.