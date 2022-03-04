Город находится на грани гуманитарной катастрофы, оккупанты не дают согласия на "зеленый коридор".

Городской голова Херсона, который фактически захвачен российскими оккупантами, Игорь Колыхаев, предупредил, что местные мародеры могут растащить все запасы продовольствия.

Об этом он написал у себя в Facebook.

В связи с этим чиновник обратился к владельцам супермаркетов и крупных магазинов:

"Город готов взять на себя контроль за раздачей вашей оставшейся продукции. Мы гарантируем, что она попадёт туда, где её сейчас очень ждут – в больницы, детские дома, пенсионерам, нуждающимся, многодетным семьям, социальным категориям и т.д. Мы сделаем это организованно и ответственно, в этом можете не сомневаться".

Также мэр признался, что ему стыдно за некоторых горожан, которые грабят магазины, супермаркеты и ТРЦ.

"Мне некогда читать морали. Да и бесполезно это. Если в своём возрасте вы не поняли главного, что красть У СВОИХ НЕЛЬЗЯ, мне с вами не о чем разговаривать. Бог вам судья. Остальным горожанам спасибо огромное и низкий поклон. Просто за то, что даже в такой нечеловечески тяжёлой ситуации вы остаётесь Людьми! Контакт для координации раздачи продукции со складов – депутат Херсонского городского совета, друг Херсона Илья Карамаликов. Берегите в себе людей", - резюмировал он.

Напомним, 3 марта в Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Суспільне мовлення. Херсон". В частности, россияне хотят дезориентировать украинцев, посеять панику, сломить граждан и склонить украинские войска к сдаче, распространяя дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".

Также известно, что оккупанты не дают возможности сделать "зеленый коридор" - в городе назревает гуманитарная катастрофа.