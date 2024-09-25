В то же время, военный заверил, что Силы обороны знают свою работу и готовы работать столько, сколько нужно.

На фронте могут сложиться обстоятельства, которые в течение года приостановят войну России против Украины. Однако этот вариант вряд ли будет удовлетворительным для нас. Об этом заявил основатель и командир спецподразделения БпАК "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди "Мадяр" в эфире "Киев24":

"Что касается текущих прогнозов, конечно, они так или иначе переплетаются с политическими составляющими, с геополитической ситуацией, с выборами, с различными внешними взглядами с востока и с запада. Я не уполномочен такие вещи комментировать. По моему мнению, сложатся обстоятельства, которые в течение года с этого времени эту войну приостановят. И - это вряд ли будет удовлетворительный для нас вариант".

В то же время, "Мадяр" подчеркнул, что военные знают свою работу, и будут работать столько времени, сколько будет необходимо, чтобы защищать наше государство.

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"Хочу в этом заверить. Уровень мотивации мы сохраняем высокий, ежедневно получая сатисфакцию от уничтожения врага, наносим ему разрушительные удары и делаем это с соответствующим ритмом", - подчеркнул военный.

План победы - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский находится с визитом в США. Глава государства встретится с президентом США Джозефом Байденом и представит ему План победы. Глава Украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.

Накануне своего визита в Штаты Зеленский заявил, что график Плана победы рассчитан на принятие быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре. Президент Украины очень надеется, что Байден поддержит этот план.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке заявил, что План победы Украины, который представит Зеленский, содержит четкое видение шагов, которые необходимо сделать для обеспечения справедливого и прочного мира. Приглашение Украины в НАТО является частью этого Плана победы.

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