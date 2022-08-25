По его словам, если международные организации и в дальнейшем будут давить на Россию, то она может отказаться от этой идеи.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец не считает, что оккупанты отказались от идеи провести судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе.

Об этом он заявил во время информационного телемарафона.

"Я не думаю, что в настоящее время принято решение полностью отказаться от этой идеи", - сказал он.

Он добавил, что Российская Федерация идет настолько далеко, насколько ей позволяют идти, поэтому в этом вопросе большую роль сыграли заявления международных организаций, в том числе ООН, что это судилище будет расценен как военное преступление со стороны РФ.

"Когда они что-то делают, они не зря делают публичные призывы. Сначала это были слухи, что якобы готовится помещение, якобы готовятся клетки, чтобы судить наших военнопленных. Они посмотрели на реакцию, реакция была вялой. После этого делает заявление Пушилина, что да, действительно, уже была названа конкретная дата, 24 августа, что будет в Мариуполе, назвали не только дата, но и место, говорили, что будет происходить судебное заседание по осуждению якобы украинских военных преступников. Итак, они назвали все, что могло свидетельствовать о том, что принято на 90% решение это публично проводить. И после этого наконец начали получать не только сигналы, а юридические стороны наших международных партнеров. Увидев, насколько это мощно, то решили пока перенести", - сказал он.

По его словам, если международные организации и в дальнейшем будут давить на Россию, то она может отказаться от этой идеи.

"Если реакция и давление международного сообщества будут спадать, я вполне допускаю, что они могут вернуться к идее проведения этого публично. Если давление будет увеличиваться, то я вполне допускаю, что они полностью откажутся от проведения этого судилища", - сказал он.

Кроме этого, он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, что судилище в Мариуполе будет той линией, по которой любые переговоры невозможны.

"Я оцениваю, что даже заявление нашего президента стала дополнительным давлением на наших международных партнеров, в том рассматривая эти два заявления (Зеленского и ООН - УНИАН), я бы сказал, что заявление нашего президента является основной, базовой, потому что она давит не только на РФ, она давит наших международных партнеров, потому что они поняли, что надо выдавать юридические документы", - сказал он.

Справка УНИАН. 8 августа Ассоциация семей защитников "Азовстали" обнародовала комментарий относительно подготовки оккупантами трибунала над бойцами "Азова".

В Ассоциации отметили, что сеть всколыхнула информация о том, что оккупанты готовятся к проведению "международного трибунала над бойцами ОЗСП "Азов" – защитниками Мариуполя и "Азовстали".

"Сначала враг продемонстрировал клетки в мариупольской филармонии, а впоследствии информацию о подготовке к проведению показательного судилища подтвердил и глава фейковой "ДНР" Пушилин", - отмечали в Ассоциации.

Вас также могут заинтересовать новости: