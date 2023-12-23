Ранее мэр Лондона Садик Хан отклонял предложение, ссылаясь на отсутствие пользы для лондонцев "с экономической, социальной и экологической точек зрения".

Мэр Лондона Садик Хан таки согласился на передачу в Украину автомобилей, которые были сданы на утилизацию в рамках программы снижения вредных выбросов в атмосферу ULEZ. Об этом информируют британские СМИ.

Отмечается, что Хан дал согласие на отправку утилизированных машин в Украину по запросу мэра Киева Виталия Кличко. Он отметил, что многие из них, такие как грузовики и внедорожники, могут быть очень полезными для Вооруженных сил Украины на передовой. Хан ранее отклонил предложение, сославшись на отсутствие пользы для жителей Лондона "с экономической, социальной и экологической точек зрения".

Добавим, что в рамках программы ULEZ жители Лондона могут получить до 2000 фунтов стерлингов (примерно 2300 евро), если сдадут собственный автомобиль на утилизацию из-за несоответствия нормам выбросов. А если нет, то владельцу автомобиля придется платить дополнительный налог.

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Помощь Великобритании Украине

Великобритания подготовит еще 30 тысяч украинских военных. Об этом сообщил министр обороны Королевства Грант Шаппс. По его словам британская решимость не пошатнется, и "мы будем стоять бок о бок с украинцами".

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания решила значительно расширить программу обучения украинских военных. Продолжительность боевого курса продлена до пяти недель. Он будет включать новые виды подготовки военных.

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