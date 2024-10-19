По словам Свитана, больше всего страдает пехота врага, которая оказывается и под ударами ВСУ, и под ударами своих же.

В Курской области Российской Федерации сейчас происходят "маневровые бои". Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Он пояснил, что маневровые бои означают отсутствие фортификационных сооружений на линии фронта. При этом, по словам эксперта, без хорошей связи маневровые операции провести невозможно, большая ответственность ложится на средства связи, управления, передвижения, постоянный контроль пребывания, чтобы не попасть под дружественный огонь, и у россиян с этим большая проблема.

"У нас работают серьезные системы РЭБ на этом направлении. Наши средства связи, благодаря партнерам, устойчивы к российским РЭБ. Мы успешно управляем своими войсками, а россиянам это не удается. Поэтому под удары КАБ, РСЗО, армейской артиллерии попадают очень часто российские части. То есть, они сами себя уничтожают, и об этом мало кто говорит, только российские блогеры ноют, что в разных местах попадают под удар", - отметил Свитан.

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Он также рассказал, что ВСУ нанесли эффектный и эффективный удар по полигону оккупантов в Запорожье. Украинские защитники преимущественно работают ракетами М30А1.

При этом, по словам Свитана, требуется прицеливание, которое происходит с разведывательного комплекса Shark, который "висит определенное время и может достаточно точно навести ракету, передав координаты цели":

"Он разведывает цель, корректирует огонь при необходимости, то есть, используется как средство оперативного контроля. Такой удар позволяет накрыть участок размером с футбольное поле, в частности в Запорожье накрыли полигон и посадку".

Ситуация на Курщине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результате Курской операции. По его словам, успех Украины на территории врага показал ложность нарратива России о ее победе.

Как сказал Зеленский, Курская операция принесла результат, и "Украина снова в топе".

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